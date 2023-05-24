مدحت العدل عن بدء تصوير فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية 2»: «لسه ما اتكتبش»

أكد السيناريست مدحت العدل، مؤلف فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، عدم صحة ما تردد حول بدء تصوير الجزء الثاني من الفيلم، في منطقة المهندسين، وقال لـ«الوطن»: «مش صحيح.. لسه ما اتكتبش».

مدحت العدل ينفي بدء تصوير الجزء الثاني من «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

وجرى تدوال بعض الأنباء مؤخرا عن تواجد الفنان محمد هنيدي، في لوكيشن تصوير بمنطقة المهندسين، لتصوير الجزء الثاني من فيلمه «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وهو ما نفاه السيناريست مدحت العدل.

وكان محمد هنيدى كشف عن وجود جزء ثاني من فيلم «صعيدي فى الجامعة الأمريكية» خلال لقاءه في الراديو 9090، منذ أشهر قليلة، إذ قال: «معلومة وجود الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية صحيحة بنسبة 100%، وأنا ومدحت العدل شغالين على السيناريو، وهيكون كل أبطال العمل موجودين».

أبطال فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

وطرح فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998، وحقق نجاحا كبيرا حينها، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، فتحي عبد الوهاب، سهام جلال، أميرة فتحي.