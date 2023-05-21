تراجع 3 آلاف جنيه في سعر طن الأرز الشعير

كشفت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، عن تراجع سعر طن الأرز الشعير بنحو 3 آلاف جنيه في السوق المحلية، وذلك بعد التراجع الكبير في الطلب في ظل طرح الحكومة كميات كبيرة من الأرض المستور خصوصا الأرز المستورد، ووجود كميات كبيرة من الأرز مخزنة من الموسم الماضي.

سعر طن الأرز الشعير

وقال مصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، إن أسعار الأرز الشعير «الحبة العريضة» سجلت نحو 16 ألفًا و500 جنيه، مقابل 19 ألفا و500 جنيه بتراجع بلغ نحو 3 آلاف جنيه، فيما تراجع الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر 15.5 ألف جنيه للطن.

سعر طن الأرز الأبيض

وأوضح عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك تراجعًا في الأرز الأبيض ذي الحبة العريضة بمقدار 3 آلاف جنيه للطن، موضحا أن سعر الطن سجل حاليا حوالى 25 ألف و500 جنيه مقابل 28 ألفًا و500 جنيه، فيما بلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، نحو 23 ألف جنيه للطن، ويصل سعر كيلو الأرز للمستهلك 25 و28 جنيهًا.

إنتاج مصر من الأرز

وبلغ إنتاج مصر من الأرز حوالى 3.3 مليون طن تقريبا، في موسم 2022-2023، مدعومة بجهود الحكومة المصرية لزيادة حجم المساحة المزروعة، وجودة المحاصيل والبذور، وزيادة الإنتاجية، حيث تأتى مصر في المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي كأكبر منتج للمحصول، فيما بلغ حجم واردات مصر من الأرز نحو 650 ألف طن، لتأتي أيضًا في المرتبة الثانية بعد السنغال في قائمة أكبر متسوردي القارة السمراء، حيث تقدر الوزارة حجم واردات السنغال عند 1.1 مليون طن متري.