استشاري مناعة لـ قناة الناس: تناول أدوية السكر للتخسيس يسبب مخاطر صحية

حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة والتغذية، من تناول أدوية السكر من أجل إنقاص الوزن والتخسيس، مؤكدة أن هذه الأدوية لها أضرار بالغة على الجسم وقد تصيب متناولها بمرض السكر.

اكتئاب وترهلات

وتابعت استشاري المناعة والتغذية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس: «خطر جدا تناول أدوية للغدة الدرقية والسكر أو أي أدوية تعمل على التأثير على خلايا الشبع فى المخ، هذه الأدوية تصيب الإنسان بالاكتئاب والسكر، وتجعل مظهره أكبر من عمره بـ10 سنوات على الأقل، وتُظهر على الوجه ترهلات».

واستكملت: «لا يجوز تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب، خاصة فيما يتعلق بأمراض السكر والغدة الدرقية، لأن لو معندكش سكر الجسم هيتعامل على إن عندك سكر، وبالتالي هتصبح مريض سكر».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.