هاني تمام عبر قناة الناس: من يمنع زوجته من صلة رحمها يلقى عقابا شديدا

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز منع الزوجة من قطع الأرحام من أهلها، لأن هذه مخالفة صريحة لشرع الله، لافتا إلى أن الزوج الذي يساعد زوجته على صلة رحمها يأخذ ثواب مساعدتها، وكذلك ثواب أرحامها.

ساعد زوجتك على صلة أرحامها

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «لو زوجتك عندها حد من أهلها مريض، ساعدها إنها تساعده وتزوره، هتأخذ ثوابا كبيرا لأنك أنقذت شخصا من عسرته، وربنا سييسر لك كل أمورك، وكمان هتأخذ أجرا كبيرا إنك ساعدتها على صلة الأرحام، ولو منعتها انتظر عقاب كبير من الله لأنك كنت السبب فى القطيعة بين الناس».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.