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استشاري مناعة لـ قناة الناس: العدوى الفيروسية من أسباب فقدان الطفل للشهية

كتب:

محمد أيمن سالم
06:39 م | الأربعاء 24 مايو 2023
الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة والتغذية

الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة والتغذية

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة والتغذية، إن الأطفال قد يصابون بفقدان الشهية لعدة أسباب، منها إصابته ببلغم على الصدر حيث يبلعه، أو وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية، تؤثر على طعم ورائحة الطعام وتجعله كريها فلا يطيق تناوله.

أسباب فقدان الشهية

وتابعت استشاري المناعة والتغذية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «فقدان الشهية هو توقف عن تناول الطعام لسبب ما، وقد يكون سبب ذلك هو الغيرة عند الأطفال، أو البدء في المشي فيقل اهتمامه بالأكل، أو انسداد في الأذن أو حساسية من بعض الأطعمة تجعله يكرهها».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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بقلم محمد أيمن سالم