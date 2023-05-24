عاجل.. الحكم بالسجن من 10 إلى 15 عاما للمتهمين بقتل صيدلي حلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، المتهمين باستعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» ما تسبب في مصرعه من شرفة منزله، بالسجن لمدة من 10 إلى 15 عامًا، وصدَر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

خلافات بين المتهمين والمجني عليه

وكان المتهمين السبعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«صيدلي حلوان»، قد استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه ولاء زايد، داخل شقته في منطقة حلوان وتعرض للضرب والتعذيب على يديهم بسبب خلافات بينه وبين زوجته المتهمة الأولى لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

استغاثة صيدلي حلوان بأسرته

وفي أثناء اقتحام المتهمين على المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان الشقة استغاث بوالدته وشقيقته وزوجته الثانية من خلال إرسال رسائل لهم على تطبيق «واتس آب» وهو ما جعل والدته تطلب من حارس العقار أن ينجده من براثنهم.

وأثناء محاولة حارس العقار إغاثة المتهم ولاء زايد المعروف إعلاميا بـ«صيدلي حلوان» نهروه طالبين منه عدم التدخل في مثل هذه الأمور العائلية، فنزل وبعد مرور وقت على ذلك سمع صوت ارتطام قادم من الخارج، وحينما تبين الأمر وجد الضحية ساقطًا على الأرض غارقا في دمائه إثر سقوطه من شرفة منزله.

وتمّ استدعاء الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتولت النيابة العامة التحقيق معهم.