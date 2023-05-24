انهيار والدة صيدلي حلوان بعد الحكم على المتهمين: «طفى النار في قلوبنا»

استقبلت أسرة الدكتور ولاء زايد خبر الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «صيدلي حلوان» المتهم فيها 7 أشخاص بفرحة، وسط انهيار والدته التي لم تحضر الجلسة في المحكمة، حيث أصدرت المحكمة قراراها بمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة 15 سنوات، وإثنين آخرين بالحبس 10 سنوات.

السجن لمدة من 10 إلى 15 عامًا لـ7 متهمين في قضية صيدلي حلوان

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، المتهمين باستعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» ما تسبب في مصرعه من شرفة منزله، بالسجن لمدة من 10 إلى 15 عامًا، وصدَر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

زوج شقيقة صيدلي حلوان: الأسرة كانت في انتظار الحكم

وقال الدكتور أحمد قمر زوج شقيقة صيدلي حلوان الدكتور ولاء زايد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحكم أطفأ النيران في قلوبهم بعد مقتل «ولاء»، مؤكدا أن الأسرة على مدار الأشهر الماضية كانت في انتظار الحكم علي المتهمين، مشيرًا إلى أنه لم يحضر أحد من الأسرة المحاكمة في جلسة اليوم.

انهيار والدة صيدلي حلوان بعد معرفة الحكم علي المتهمين

من جانها، أكدت الدكتورة أسماء شقيقة صيدلي حلوان الدكتور ولاء زايد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدتها منهارة منذ معرفة الحكم على المتهمين، إذ تذكرت اللحظات الأخيرة لابنها الراحل وأخر مكالمات بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى استعراض القوة والعنف ضد المجني عليه صيدلي حلوان الدكتور ولاء زايد، داخل شقته في منطقة حلوان وتعرض للضرب والتعذيب على أيديهم بسبب خلافات بينه وبين زوجته المتهمة، ومحاولتهم الضغط عليه لتطليقها، وأثناء الضغط عليه والاعتداء سقط من شرفة المنزل علي الأرض ووقع جثة هامدة.