نص الحكم على المتهمين السبعة في قضية مقتل صيدلي حلوان

حصلت «الوطن» على نص منطوق الحكم على المتهمين الـ7 في قضية المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة ضد الضحية واستعمال العنف معه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

حكمت المحكمة حضوريًا على المتهمة الأولى: رماء حمدي عبدالعاطي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

المتهم الثاني حمدي عبدالعاطي محمد بالسجن لمدة 15 عامًا.

المتهم الثالث عمر حمدي عبدالعاطي بالسجن لمدة 15 عامًا.

المتهم الرابع علي حمدي عبدالعاطي بالسجن لمدة 15 عامًا.

المتهم الخامس مهاب حاتم سمير بالسجن لمدة 10 سنوات.

المتهم السادس محمد عصام السيد بالسجن لمدة 15 سنة.

المتهم السابع سيف الدين أسامة بالسجن لمدة 10 سنوات.

هيئة المحكمة

صدَر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

وبحسب ما انتهت النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهمين الـ7 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ صيدلي حلوان، قيام المتهمين باستعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد وارتكاب اعتداءات بحقه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه بالضرب ما أدى إلى مصرعه بعد سقوطه من شرفة منزله.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين اعتدوا على المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان» داخل شقته أمام طفله البالغ من العمر 5 سنوات، وذلك لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.