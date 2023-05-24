أمين الفتوى يكشف لـ قناة الناس حكم الدين في صلاة الفروض والسنن جلوسا

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للشخص صلاة الفروض جالسا إلا في حالة عدم استطاعته ذلك نتيجة المرض، لافتا إلى أن الشرع خفف في صلوات السنن إذ يستطيع المرء الصلاة جالسا وله نصف أجر.

حالة الإنسان المريض

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الفرض لو الإنسان مريض يصلي وهو جالس وهيأخد أجره كاملا، لكن لو غير مريض لا تصح صلاته، أما في صلاة السنة فيجوز الصلاة جالسا ويحصل على نصف الأجر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد أن الصلاة واقفا أفضل من الصلاة جالسا».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.