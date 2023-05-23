ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

تتلقى دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة يوميا وتجيب عليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وورد إليها سؤال عن حكم رفع اليدين في الصلاة، وكانت الإجابة كالتالى:

حكم رفع اليدين في الصلاة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر على صفحة دار الإفتاء بأن رفع اليد في الصلاة يكون في أربع مواضع، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند النزول إلى الركوع، والموضع الثالث عند القيام من الركوع، والموضع الرابع وهو منفصل عن الثلاثة الأولى وهو عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة.

سبب رفع اليدين في الصلاة

وقال الشيخ عويضة عثمان: ورد في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله«صلوا كما رأيتموني أصلى»، مشيراً إلى أن هناك هيئات في الصلاة لو تركت لا تبطل الصلاة ولو فعلت فهي سنة واقتداء بالرسول الكريم.

وتابع: «لو لم يرفع المصلي يده واكتفى بالتكبير فلا شيء عليه، فهو فعل مأخوذ عن النبي، وقد حاول العلماء تفسير رفع اليدين في الصلاة فقالوا: كأنها تحية لله وتكبيراً لله، أي كمن يقول السلام عليكم ويشير بيده».

السهو في الصلاة

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى حكم سجود السهود بما ورد في الحديث بأن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم»، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم.