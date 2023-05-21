وزير التموين يتفقد معرضا زراعيا في العاصمة الإيطالية روما (صور)

استقبل السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، اليوم، الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يشارك كمتحدث في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما.

وقال بسام راضي، إنّ مشاركة وزير التموين تأتي في إطار اهتمام مصر بقضية الأمن الغذائي الآخذة في التنامي دوليا، في ظل الظروف العالمية الحالية، وحرص الحكومة المصرية على التعاون وإقامة شراكات مع الجانب الإيطالي في هذا المجال.

أضاف أنّه و«الوزير» تفقدا معرض المنتجات الزراعية المقام على هامش اجتماع التحالف العالمي لأسواق المزارعين، الذي يعتمد على أحدث التكنولوجيا في إنتاج المحاصيل والحبوب.