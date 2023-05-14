توريد القمح بالمحافظات.. الصوامع تستقبل أكثر من 2 مليون طن منذ بداية الحصاد

قفزت معدلات توريد القمح في المحافظات لأكثر من مليوني طن نتيجة للإنتاج الوفير والإقبال المتزايد على توريد المحصول، حيث استقبلت الصوامع 2 مليون و11 ألفا و935 طنا و563 كيلوجراما من القمح، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسلامة الغذاء صباح يوم الأحد.

زيادة توريد القمح 2023 في المحافظات

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنه تم حصر الكميات الموردة حتى اليوم من القمح المحلي لموسم 2023، وصلت إلى 210 آلاف و395 طنا و590 كيلوجراما، موضحا أنه تم توريد 8 آلاف و196 طنا و150 كيلو خارج المحافظة كالآتي:

- وصل إلى البنك نحو 49 ألفا و69 طنا و584 كيلوجراما.

- وصل إلى المطاحن نحو 83 ألفا و440 طنا و327 كيلوجراما.

- وصل إلى الصوامع نحو 21 ألفت و395 طنا و590 كيلوجراما.

وأوضح «صليب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه دخل إلى صوامع المحافظة صباح اليوم 8171 طنا و758 كيلو تم توريدها إلى البنك من خلال 1163 طنا و616 كيلوجراما، والمطاحن 3534 طنا و893 كيلوجراما، والصوامع 3476 طنا و249 كيلوجراما.

توريد القمح في المحافظات موسم 2023

وبلغت معدلات توريد القمح في جميع محافظات مصر لموسم 2023 مستويات عليا بعد زيادة سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه، علاوة على حصول المزارع على 10 كيلو نخالة مقابل كل أردب توريد، وجاءت معدلات التوريد كما يلي:

- القاهرة: توريد نحو 165 ألفا و94 طنا و770 كيلو.

- الجيزة: توريد نحو 239 ألفا و45 طنا و96 كيلو.

- القليوبية: توريد نحو 737 ألفا و2 طن و922 كيلو.

- المنوفية: توريد نحو 558 ألفا و27 طنا و315 كيلو.

- الغربية: توريد نحو 99 ألفا و660 طنا و95 كيلو.

- كفر الشيخ: توريد نحو111 ألفا و8982 طنا و325 كيلو.

- مرسى مطروح: توريد نحو 15 ألفا و69 طنا و500 كيلو.

- البحيرة: توريد نحو 154 ألفا و213 طنا و619 كيلو.

- الإسكندرية: توريد 50 ألفا و791 طنا و761 كيلو.

- الدقهلية: توريد نحو 210 آلاف و395 طنا و559 كيلو.

- الشرقية: توريد نحو 408 آلاف، و486 طنا، و912 كيلو.

- الإسماعيلية: توريد نحو 244 ألفا و192 طنا و89 كيلو.

- دمياط: توريد نحو 277 ألفا و258 طنا و64 كيلو.

- بورسعيد: توريد نحو 86 ألفا و43 طنا و943 كيلو.

- السويس: توريد نحو 19 ألفا و10 أطنان و75 كيلو.

- الفيوم: توريد نحو 86 ألفا و48 طنا و211 كيلو.

- بني سويف: 112 ألفا و466 طنا و773 كيلو.

- المنيا: 192 ألفا و717 طنا و663 كيلو.

- أسيوط: 35 ألفا و140 طنا و524 كيلو.

- الوادي الجديد: 82 ألفا و618 طنا و231 كيلو.

- سوهاج: 35 ألفا و227 طنا و612 كيلو.

- قنا: 78 ألفا و844 طنا و758 كيلو.

- الأقصر: 36 ألفا و86 طنا و810 كيلو.

- أسوان: 95 ألفا و685 طنا و255 كيلو.

- جنوب سيناء: 41 ألفا و795 كيلو.