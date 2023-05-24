يوم واحد على ختام امتحانات الصف الثالث الإعدادي بعروس البحر الأبيض المتوسط، ومعه تتجه الأعين إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وهي النتيجة التي ستظهر بعدما يتم اعتمادها من اللواء محمد الشريف، عقب انتهاء جميع أعمال التصحيح وتجميع الدرجات وإعداد النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الإسكندرية، التي يمكن الحصول عليها عبر موقع محافظة الإسكندرية وهو الموقع الرسمي حيث يتم الدخول على هذا الرابط؛ اضغط هنا.

معايير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فإن الدكتور عربي أبو زيد وكيل الوزارة، قد أصدر تعليماته للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023، وذلك مع عمليات التصحيح، مشدداً على ضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.

103 آلاف يبحثون عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

ويأتي ذلك مع ترقب أكثر من 103 آلاف طالب وطالبة، يبحثون عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك وفقاً لإحصائية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بإن عدد المتقدمين لاداء امتحانات الشهادة الإعدادية كان قد بلغ 103119 طالبا أدوا امتحاناتهم أمام 378 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 60 لجنة بإدارة المنتزه أول، و40 لجنة بالمنتزه ثان، و79 بإدارة شرق، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، وعشر لجان بالجمرك، و43 لجنة بالعجمي، و33 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب، وذلك بمشاركة 13648 ملاحظًـا، و1475مراقبًـا، و1208 معاونًـا، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 756 شخصا.