تشييع جثمان ملاحظ توفي أثناء مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

شيع أهالي قرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، جثمان ملاحظ توفي أثناء أداء عمله لمراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

تشييع جنازة مراقب توفي داخل لجنة الامتحانات

وخرجت الجنازة من أمام المسجد الكبير بقرية بيشة قايد مركز الزقازيق، وشارك جموع أهالي القرية في الجنازة من مختلف الأعمار، في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للمعلم الراحل الذي اشتهر بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتقدم الجنازة

وتقدم الجنازة المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الواجب والعلم نيابة عن محافظ الشرقية.

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم واجب العزاء والمواساة لأسرة المعلم الراحل ولزملائه العاملين بالتربية والتعليم.

وأفاد بيان أصدرته مديرية التربية والتعليم لنعي المعلم الراحل بأن الفقيد كان في مهمة عمل على مدار الأيام الماضية كمراقب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية وتميز فيهما بحسن الأداء والالتزام وتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات ليؤدي أبناؤنا الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

وكان محافظ الشرقية، شدد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة وتلبية احتياجات أسرته.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم.