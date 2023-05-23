تفاصيل حفل زفاف رجوة وولي العهد الأردني.. باق أيام قليلة

تتجه أنظار العالم وبالأخص في الدول العربية نحو مراسم حفل زفاف رجوة وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والمقرر أن يُقام في الأول من يونيو المقبل، حيث يفصلنا نحو أسبوع عن الحفل الملكي الذي سيقام بقصر الزهراء بعمان وهو أحد القصور الملكية.

مراسم حفل زفاف رجوة وولي العهد الأردني

وأفاد الديوان الملكي الهاشمي مطلع الشهر الجاري، بتفاصيل مراسم حفل زفاف رجوة وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وذلك بقصر الزهراء بالعاصمة عمان، ومن المقرر أن يكون اليوم عطلة رسمية للعاملين بالمملكة للمشاركة في حفل ولي العهد.

ويبدأ حفل زفاف رجوة وولي العهد الأردني في قصر الزهران رابع القصور الملكية في الأردن، بعده سيخرج العروسان في موكب ملكي إلى قصر الحسينية، حيث سيكون مكان حفل العشاء واستقبال المهنئين، ولن يكون متاحا للإعلاميين حضور هذا الجزء من الحفل.

حفلات شعبية احتفالا بزواج ولي العهد

ومنذ مطلع الشهر الجاري، بدأت الاحتفالات الشعبية بحفل زفاف ولي العهد الأردني، من خلال تقديم أغاني خاصة لنجوم ومغنين أردنيين، مثل حسين ونجم السلمان وعيسى السقار، وسيكون هناك أعمال مرتقبة لكل من عمر العبد اللات، زين عوض، ديانا كرزون، طوني قطان.

ومن المتوقع أن يشارك فنانون مصريون في احتفالية مجانية بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني منهم تامر حسني وأحمد سعد، حيث ستقام في ستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، يوم الاثنين 29 مايو الجاري.

وسيتم نقل الاحتفال بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية الأردنية، حيث سيتم وضع شاشات عامة في المحافظات حتى يتمكن أهالي المناطق من مشاهدة الاحتفال، ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف ولى العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته السعودية رجوة آل سيف، عدد من أفراد العائلة الملكية، وضيوف من الأمراء ورؤساء الدول العربية والغربية، وسيكون هناك حضور خاص لوسائل الإعلام المحلية والعالمية.