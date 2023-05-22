قبل الزفاف الملكي.. تعرف على هواية خطيبة ولي العهد الأردني

خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة آل سيف، تحظى باهتمام كبير من المواطنين حول الوطن العربي، خاصةً هوايتها، مع اقتراب موعد الزفاف الملكي على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، والمقرر عقده في الأول من شهر يونيو المقبل، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

فيما يلي تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء، على مدار اليوم، هواية خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة آل سيف، وتفاصيل جديدة حول حفل الزفاف الملكي المرتقب.

هواية خطيبة ولي العهد الأردني

استطاعت رجوة آل سيف أن تخطف قلوب السعوديين والأردنيين، ورغم أن الكثيرين يعلمون أنها مهندسة حصلت على شهادتها العليا في الهندسة المعمارية من جامعة «سيراكيوز» الأمريكية، إلا أن تقريراً أذاعته قناة «العربية»، كشف عن أن الفروسية هي الهواية المفضلة لرجوة آل سيف، ووصفها بأنها عاشقة لتلك الرياضة منذ نعومة أظافرها.

ولدت خطيبة ولي العهد الأردني بالعاصمة السعودية الرياض، في 28 أبريل 1994، واسمها بالكامل رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، تلقت تعليمها الأساسي بالمملكة، ثم حصلت على الشهادة العليا في الهندسة المعمارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأدوار الرسمية المستقبلية لرجوة آل سيف بعد الزواج

وبعد انتهاء حفل زفاف ولى عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورجوة آل سيف، ستحمل لقب ملكة الأردن المستقبلية، وسيكون بإمكانها تمثيل الدولة العربية الشقيقة بالخارج في المناسبات الرسمية، وستكون نائبة عن زوجها في اللقاءات الرسمية الدولية، كما ستحضر الأنشطة المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى حضور كافة أنشطة البيت الملكي.