اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «وقف مصر».. «مال الله» فى خدمة المجتمع

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«الوطن» فى أكبر مشروع عربى وأفريقى لـ«استغلال الكوارتز»

5 مصانع تحوِّل الصخور إلى «الذهب الأبيض»

المشروع يبدأ من استخلاص الخام من جبال البحر الأحمر.. وتشكيله لخدمة المشروعات.. وتصدير الفائض

بعد مناقشة قضيتى الصناعة والاستثمار.. «اقتصاد المستقبل» تحديات وحلول واقعية

«الحكومة»: بدء مرحلة جديدة لتلقى تعويضات متضررى النوبة 9 يوليو

«الهيئة»: لدينا استراتيجية لدعم الاستثمارات فى 6 قطاعات.. وحريصون على تطوير الغزل والنسيج

مقرر «الصناعة»: ربط التعليم الفنى بسوق العمل وفقاً لبروتوكول مصرى - أمريكى.. وعضو اتحاد الصناعات: الضرائب ليست طاردة للاستثمار

«مدبولى»: تعزيز الجهود فى مصر وسلطنة عمان لزيادة معدلات النمو التجارى بين البلدين

«التنسيقية» تبحث قضايا الاستثمار وتوصيات بزيادة المنتج المحلى وتسهيل إجراءات التراخيص

خبراء: إشراك القطاع الخاص فى المناقشات يبعث برسائل طمأنة إلى الداخل والخارج

الفريق أسامة عسكر يبحث التعاون مع رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية

رئيس أركان حرب القوات المسلحة: علاقاتنا عميقة مع الدول الأفريقية.. ونتطلع لمزيد من التنسيق لتحقيق الرؤى المشتركة

تحصيل المستحقات وحماية الأموال والأصول.. وخطة تحقق إيرادات بالمليارات

«وقف مصر».. «مال الله» فى خدمة المجتمع

الصفحة الثانية

الحوار الوطني.. الإدارة تحرص على التنوع والشفافية خلال الجلسات.. و10 لجان نوعية تنتهى من المناقشات

هيئة الاستثمار: لدينا استراتيجية متنوعة لدعم الاستثمارات فى 6 قطاعات.. وحريصون على تطوير الغزل والنسيج والأجهزة الكهربائية

«نيفين»: الشركات الناشئة تتطلب محفّزات أكبر.. و«نافع»: نحتاج استراتيجية محدّدة المعالم

«حنفى» يطالب بإنشاء شركة لوقف أى تحويلات بطرق غير شرعية.. و«الشرقاوى»: علينا دراسة التنافسية

مستثمرون: ضرورة تشجيع صغار المصنّعين لتسريع التنمية ودعم المشروعات الإنتاجية

مقرر لجنة الصناعة: ربط التعليم الفنى بسوق العمل وفقاً لبروتوكول مصرى - أمريكى.. وعضو اتحاد الصناعات: الضرائب ليست طاردة للاستثمار

الصفحة الثالثة

«التنسيقية» تنظم صالونا لبحث قضايا الاستثمار وتوصيات بزيادة المنتج المحلى وتسهيل إجراءات التراخيص

«نجاتى»: أدعو إلى الإسراع فى إصدار قانون عمل متوازن.. وعدم ارتباط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل تحدٍّ جديد

«القناوى»: إعادة النظر فى أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى لتقليل أعباء الإنتاج وتشجيع الاستمرار ودعم التنافسية

خبراء: إشراك القطاع الخاص فى المناقشات يبعث برسائل طمأنة

«السيد»: الحكومة منفتحة على قبول أى مبادرات ومقترحات تسهل بيئة الأعمال

«البنا»: وضع حلول عاجلة لمنع تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطنى

الصفحة الرابعة

«الوطن» فى أول وأضخم مشروع فى مصر والدول العربية والأفريقية لـ«استغلال الكوارتز»

مصانع عملاقة تحول صخور الجبال إلى «الذهب الأبيض»

الصفحة الخامسة

عمل دائم لتحصيل المستحقات وتعزيز وحماية الأموال والأصول.. وخطة استثمارية تحقق إيرادات بالمليارات

«وقف مصر».. «مال الله» فى خدمة المجتمع

إحلال المساجد وتجديدها وصيانتها وترميمها وفرشها

حصاد 9 سنوات من «أعمال البر» توجيهات رئاسية نحو الوقف المصرى

الصفحة السادسة

جهود الدولة لإعادة الوقف المنهوب.. مال «أهل الله»

تحركات لإعادة تقييم صفقات الاستبدال.. و92 مجلداً لـ«أطلس الوقف» تصون حقوق الواقفين

رئيس الهيئة: استكمال إزالة التعديات على الأراضى.. وتقنين أوضاع الجادين خاصة مبانى القرى

أطلس الأوقاف أعظم أطلس وقفى على مستوى العالم

تسجيل الوقف إلكترونياً.. وحصر أوقاف بالخارج أبرزها وقف أسرة محمد على وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه

التعامل الاستثمارى مع الأموال

الوقف الخيرى.. تحقيق التكافل المجتمعى

تقرير حكومى: 2 مليار جنيه صافى إيرادات وأرباح الهيئة لأول مرة منذ إنشائها

«الأوقاف»: الاعتداء أو تسهيل الاستيلاء عليه أو التقصير فى حقه «إثم كبير»

عوائد استثمارية تجاوزت 100% فى بعض المشروعات منها سوق الخميس وإسكان أسوان

الصفحة السابعة

خدمات صحية ومساعدات إنسانية وصكوك «أضاحى».. 2 مليار و400 مليون جنيه لتقديم المساعدات للأكثر احتياجاً

مليار و78 مليون جنيه إعانات نقدية ومساعدات عينية.. و321 مليوناً «قرض حسن».. و200 مليون جنيه لصندوق التعليم الخيرى و100 مليون لـ«سكن كريم»

برلمانيون: طفرة غير مسبوقة فى ملف الإيرادات واستثمار أصول «الوقف»

«أمين»: من أهم المؤسسات الاقتصادية وقادرة على مضاعفة إيراداتها.. و«رضوان»: الهيئة تُحسن استثمار أصولها.. و«شحاتة»: تقدم خدمات مجتمعية من باب البر

د. مختار جمعة: نعمل على سرعة الفصل فى قضايا الوقف المتداولة حالياً لتعزيز حماية الأموال والأصول

وزير الأوقاف: نحسن استثمار الأصول لتحقيق الصالح العام.. والعقود بالقيمة التجارية العادلة

خطة لإنهاء مشكلات تقنين وضع اليد فى القرى والنجوع بمحافظات مصر.. وتعاون بين أجهزة الدولة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الوزارة

الصفحة الثامنة

أزمة حراس مرمى.. قلق فى الأهلى بعد انضمام «لطفى» لمستشفى «الشناوى وعلاء» «داود» فى الصورة لخلافة «معلول».. و«كولر» يعالج ظاهرة إهدار الفرص

«فيتوريا» ينتظر تقرير إصابة «الشناوى» لحسم ضم حارس رابع بقائمة المنتخب

الزمالك أولا.. «جعفر» يرفض الرحيل للإمارات وينتظر التجديد مع «الأبيض».. و«نبيه» يترقب مقدم التعاقد

مانشستر يونايتد فى كمين تشيلسى بحثاً عن «نقطة».. ليفربول يراقب.. والغيابات تضرب «البلوز»