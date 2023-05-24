«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل.. وفرص لسقوط أمطار اليوم وغدا

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الغد، مشيرة إلى أننا ما زلنا في فصل الربيع والذي يعد فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ونشهد هذه الأيام ارتفاعات في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب مصادر الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية مثل صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث تؤدي لارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الجاري تجاوزت 33 درجة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc» أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الجاري تجاوزت 33 درجة مئوية بينما وصلت لـ43 درجة خلال ساعات النهار في جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة بدأت في التحسن خلال فترات الليل وتجاوزت الصغرى 20 درجة مئوية وأصبحت الأجواء الليلية أكثر اعتدالًا فيما عدا بعض السواحل الشمالية للبلاد والتي تشهد برودة خلال ساعات الليل.

ارتفاع درجات الحرارة مستمر للأسبوع القادم

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر للأسبوع المقبل وستصل يوم السبت القادم لـ35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأكدت أن فرص سقوط الامطار ما زالت مستمرة اليوم وغدًا على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وقد تكون أمطارا خفيفة وقد تكون رعدية.