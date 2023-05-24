«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية.. والعظمى في القاهرة غدا 33

أكدت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار التقلبات الجوية وعدم استقرار حالة الطقس طوال الأسابيع الأخيرة من فصل الربيع، إذ إنّ ظاهرة التقلبات الجوية من التغيرات المناخية لهذا الوقت من العام، حيث نشهد ارتفاعات متفاوتة في درجات الحرارة ونشاط لرياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة وأمطار في مناطق متفرقة، بسبب تأثير الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية التي نشهدها في هذا الوقت من العام.

موعد انتهاء التقلبات الجوية

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ التقلبات الجوية ستستمر حتى 20 يونيو المقبل، وهو آخر أيام فصل الربيع، المعروف بتقلباته الجوية، نظرا لأنه فصل انتقالي بين الشتاء والصيف، وتبدأ حالة الاستقرار في الطقس بداية من 21 يونيو المقبل، أي بعد نحو 25 يوما مع بداية فصل الصيف 2023.

درجات الحرارة الخميس 25 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة الجمعة 26 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.