«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. الحرارة تتجاوز 40 في بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الحارة في حالة الطقس غدا حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 مئوية، وتصبح الأجواء حارة خلال فترات النهار على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين تصبح الحرارة معتدلة فترات الليل.

حالة الطقس غدا

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس غدا، إلى وجود نشاط نسبي للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وهو نشاط يعمل على تلطيف الأجواء الحارة خلال فترات النهار، وتستمر فرص سقوط الأمطار غدا بين خفيفة ومتوسطة، متقطعة ببعض المناطق على جنوب سيناء وجنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة غدا الخميس 25-5-2023، على الأنحاء، على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23