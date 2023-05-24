«الأرصاد» تحذّر من تقلبات الربيع: رياح وأمطار وارتفاع درجات الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود نشاط للرياح اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ضمن التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع، حيث نشهد في تلك الفترة نشاط لرياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة من شمال البلاد حتى جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الرياح تنشط على مناطق متفرقة من من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى، ومحافظات جنوب وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب البلاد ووسط وشمال سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، جاءت على النحو التالي، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- القاهرة 32 - 23.

- العاصمة الإدارية 32 - 21.

- أكتوبر 31 - 22.

- بنها 32 - 23.

- دمنهور 31 - 23.

- وادي النطرون 32 - 23.

- كفر الشيخ 31 - 23.

- المنصورة 31 - 21.

- الزقازيق 32 - 23.

- شبين الكوم 235 - 34.

- طنطا 31 - 22.

- دمياط 29 - 20.

- بورسعيد 30 - 21.

- الإسماعيلية 33 - 22.

- السويس 32 - 21.

- العريش 31 - 18.

- رفح 31 - 18.

- رأس سدر 35 - 17.

- نخل 32 - 12.

- كاترين 30 - 10.

- الطور 33 - 20.

- طابا 32 - 20.

- شرم الشيخ 36 - 23.

- الإسكندرية 25 - 21.

- العلمين الجديدة 25- 20.

- مطروح 24 - 19.

- السلوم 35 - 18.

- سيوة 30 - 19.

- رأس غارب 35 - 23.

- الغردقة 35 - 22.

- سفاجا 36 - 24.

- مرسى علم 35 - 23.

- شلاتين 31 - 23.

- حلايب 30 - 24.

- أبو رماد 28 - 23.

- رأس حدربة 28 - 23.

- الفيوم 35 - 22.

- بني سويف 35 - 22.

- المنيا 36 - 23.

- أسيوط 36 - 23.

- سوهاج 38 - 23.

- قنا 40 - 24.

- الأقصر 41 - 23.

- أسوان 42 - 24.

- الوادي الجديد 39 - 22.

- أبو سمبل 40 - 23.