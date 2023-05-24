أمين الفتوى عبر قناة الناس: جواز الوضوء بالمسح على الجوارب  

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وله أركان لا يتم ولا ينعقد ويصح إلا بها، ومنها غسل القدمين إلى الكعبين، مصداقا لقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».

غسل القدمين بصب الماء

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «غسل القدمين ركن أساسي من الوضوء، وخفف الشرع الشريف عن الناس بعض الأمور نظرا لما قد يجدونه من مشقة، ومنها الترخيص بالانتقال من غسل القدمين بصب الماء إلى المسح على الجوارب أو ما عرف بالخُف».

المسح على الجوارب

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء قالوا إنه لا يجوز المسح على الجوارب، ولكن الأصل هو المسح على الخف أو الحذاء الذي يمكن أن نمشي به مسافات طويلة، وبعض الفقاء من متأخري الحنابلة أجازوا المسح على الجوارب بأن هناك رواية تجيز ذلك، ويجوز اللجوء لآرائهم في حال الاحتياج الشديد لذلك».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.