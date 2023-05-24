نويبع تستعد لعودة الحفلات الغنائية والأنشطة الفنية ضمن خطة التطوير

تستعد مدينة نوبيع لإقامة عدد من العروض الفنية والموسيقية، يوم السبت المقبل، وإعلان البدء في إقامة مجموعة من الأحداث والحفلات مع بداية موسم الشتاء بباقة من أكبر الفنانين والنجوم المصريين والعرب والأجانب خلال خطة طويلة الأجل لجعل مدينتي نوبيع وطابا، مقصداً للسياحة العالمية ومنارة الحفلات الموسيقية فى خليج العقبة.

أنشطة فنية ضمن خطة التطوير بمدينة نويبع

ويأتى النشاط الفني ضمن افتتاح المرحلة الثانية من التطوير والتنمية المستدامة في مدينة نويبع والتي بدأت منذ عام 2019، عقب جائحة كورونا، وتبعيتها في قرية نوبيع السياحية، التي جرى افتتاح أولى مراحلها منذ عام 2020.

ويعد افتتاح السوق التجارية السياحية إضافة كبيرة في تنمية السياحة العالمية بمدينة نوبيع، التي تحتوي على مناطق عامة، إضافة إلى مسرح لإقامة الحفلات الترفيهية بصفة أسبوعية، وجرى تطبيق أعلى معايير التصميمات للتمسك بالهوية الطبيعية في ظل المقومات الطبيعية المحيطة بالمنطقة وتطبيق كل الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية واشتراطات وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء لضمان تشغيل سياحي لائق مؤَمن على أعلى مستوى.

ويتزامن افتتاح المشروع مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة وحرص القيادة السياسية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية وتنمية شبه جزيرة سيناء بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين ودهب.