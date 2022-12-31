آية عبدالله تحيي حفلات غنائية في رأس السنة بـ3 فنادق

عاشت المطربة آية عبدالله، حالة من النشاط الفني طوال عام 2022، حيث أصدرت العديد من الأغاني التي حققت الملايين من نسب المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وتختتم العام بمجموعة من أقوى حفلات رأس السنة الجديدة لعام 2023 في أحد فنادق مصر الكبرى.

وتقوم آية عبدالله، بإحياء حفلاتها الغنائية بفرقتها الخاصة لرأس السنة الجديدة في نحو 3 فنادق، ويشارك في الحفل مجموعة من كبار المطربين المصريين والعرب، وهم: وائل جسار ورامي صبرى ومحمود الليثي ورضا البحراوي وأمينة وحمو بيكا وحسن شاكوش.

أغنيات آية عبدالله

يذكر أن المطربة آية عبدالله، طرحت أغنية دوشة، وبعدك راحة، وتريند اليوم، وغيرها من الأغاني التي حققت رواجًا في الفترة الماضية.