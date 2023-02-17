أحمد سعد ومحمد فؤاد يحييان حفلات غنائية اليوم

ينتظر الجمهور اليوم، مجموعة من الحفلات الغنائية المميزة لعدد من المطربين سواء داخل مصر أو خارجها، ومن بينهم الفنان أحمد سعد ومحمد فؤاد.

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم الجمعة، ضمن حفلات مهرجان دار الزين المقام حاليا في الإمارات ويقدم خلاله عددا من أغانيه المميزة.

نجوم حفلات اليوم

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل أغنيته الجديدة «قادر أكمل»، التي طرحها مؤخرا بمناسبة احتفالات عيد الحب وتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع وميكس وماستر محمد عاطف الحلو.

محمد فؤاد يحيي حفلا في برلين

ومن ضمن نجوم اليوم أيضا الفنان محمد فؤاد، الذي سيحيي حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة الألمانية برلين، وبالفعل كان قد وصل منذ يومين إلى هناك استعدادا للحفل بعد جولته الأخيرة في بيروت.