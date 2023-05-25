معلومات عن شاطئ البوريفاج بالإسكندرية.. شهد تصوير فيلم «الزوجة رقم 13»

يعد البوريفاج، أحد أهم شواطئ شرق الإسكندرية وأكثرها شهرة، لما يتمتع به من موقع متميز على ساحل عروس البحر الأبيض المتوسط، والبوريفاج هو اسم فرنسي، ويعني الشاطىء الجميل، ودخل خلال الفترة السابقة في أعمال إعادة الهيكلة والصيانة، وبدأ في استقبال المصطافين، وجاءت سبب شهرته قديمًا، بسبب تصوير بعض المشاهد من الأفلام السينمائية المصرية لكبار نجوم السينما.

تصوير فيلم الزوجة الـ13 على شاطئ البوريفاج

ومن أشهر أفلام السينما التي جرى تصويرها في شاطئ البوريفاج في الإسكندرية، هو فيلم الزوجة 13 في عام 1962، إذ تبدأ أولى مشاهده على الشاطئ، وهو بطولة الفنانة شادية والفنان رشدي أباظة، ومن إخراج فطين عبدالوهاب.

سعر تذكرة دخول البوريفاج

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ جميع شواطئ الإسكندرية هذا الصيف، ستكون في استقبال المصطافين، بعد انتهاء أعمال الصيانة في بعضها، وأهمها البوريفاج والنخيل، وتحددت أسعار تذاكر دخول الشواطئ حسب تصنيفها، فمنها المجاني وأخرى الخدمة لمن يطلبها، وعامة وخدمة مميزة، وأخيرًا شواطئ سياحية، وتحددت تذكرة دخول شاطئ البوريفاج مقابل 25 جنيهًا للفرد مع استعمال الحمامات، ووحدة خلع الملابس وشمسية وكرسي لجلوس كل فرد.

خدمات شاطئ البوريفاج

وأضاف أنّ شاطئ البوريفاج، متاح به جميع الخدمات لرواده، من دورات مياه وغرف تغيير ملابس، وكافتريات وأدشاش للاستحمام، وفرق من الغطاسين والإنقاذ، وجميع وسائل الراحة والأمان.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أنّ الإسكندرية بجميع شواطئها جاهزة لاستقبال المصطافين، وجرى تجهيز الشواطئ ووضع كل وسائل الأمان فيها، مع تواجد الجيت سكي والغطاسين بشكل مستمر.

وتفتح الشواطئ بشكل يومي على مدار موسم الصيف في السابعة صباحًا وحتى غروب الشمس، ويبلغ عددها 65 شاطئًا، ومعظمها أسعار دخولها تتراوح بين 3 جنيهات و25 جنيهًا، من شرق وحتى غرب الإسكندرية.