ضبط عامل طعن شابا بـ«مفك» في حلوان لخلافات الجيرة

شهدت مدينة حلوان واقعة مأساوية، بعدما أقدم عامل على طعن شاب بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج.

وبدأت أحداث الواقعة عندما ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة أطلس، مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شاب خلالها.

مشاجرة وسط الشارع

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل يدعى «عصام ف» وشاب من ذات المنطقة، على خلفية مشادة كلامية بينهما، ثم تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وذلك بسبب خلافات الجيرة التي وصلت إلى طريق مسدود بينهما.

وأثناء قيام الشاب بالدفاع عن نفسه طعنه بـ«مفك» وأصابه في بطنه، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة الشروع في القتل

وحول الموقف القانوني يقول المحامي أحمد علي، إن المادة رقم 46 من قانون العقوبات تنص على أن يُعاقب المتهم على الشروع في القتل بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، والسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، والسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، والسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.