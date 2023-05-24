خطوات الانضمام إلى نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد 1445 بالسعودية

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لأولياء أمور الأطفال في مرحلة روضة الأطفال، والصف الأول الابتدائي، التسجيل في نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد 1445 للعام الدراسي المقبل، حيث نشرت عبر صفحتها على موقع «تويتر» الخطة الزمنية لتسجيل الأطفال في المدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن مبكرًا.

عمر الطفل في نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد 1445

واشترطت الوزارة لادخال بيانات الأطفل في نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد 1445، للصف الأول الابتدائي أن يكون العمر 5 سنوات و9 أشهر فأكثر، عند موعد التقديم.

أما إذا كان عمر الطالب المستجد 5سنوات و6 أشهر، فيشترط تقديم اجتياز الطالب لمرحلة الروضة من إحدي الروضات المعتمدة.

موعد تسجيل الطلاب في نظام نور

ويمكن لأولياء الأمور تسجيل أطفالهم في مدارس بمدارس تحفيظ القرآن الحكومية من 22/ 11/ 1444، ويستمر حتى 4/ 12/1444، بينما يكون التسجيل بالمدارس الأهلية والأجنبية في 22/ 11/ 1444 ويستمر حتى الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد.

أما المدارس الحكومية، فقد انتهي موعد التسجيل حيث بدء من 17 شوال الماضي، 7 مايو وانتهي في 28 من شهر شوال الذي يوافق 20 مايو .

خطوات التسجيل في نظام نور لطلاب العام المقبل

ويمكن التسجيل الالكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور من خلال اتباع بضع خطوات وهي كالتالي:

- سوف يستقبل أولياء الأمور رسالة على الهاتف لرابط تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نظام نور.

- يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول والاطلاع على أماكن المدارس المتوفرة وأنواعها سواء «حكومية، أهلية، حفظ قرآن» ويمكن الدخول من هنــا.

- تحديد اسم الطفل المراد تسجيل الطلب، ثم ادخال بيانات السكن بشرط أن تكون دقيقة حتى يتم توزيع الطالب في أقرب مدرسة بمحيط سكنه.

- اختيار المدارس المراد الحالق الطفل بها.

- الضغط على إرسال الطلب والتأكد من قبول الطلب.