تفعيل عيادات لكبار السن وذوي الهمم بمجمع الإسماعيلية الطبي 

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إنه تقرر تفعيل عيادات لكبار السن وذوي الهمم بالفترة المسائية للعيادات الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأضاف «سامي»، خلال كلمته في تدشين مبادرة يوم للناس مساء اليوم الأربعاء أن العيادات تشمل عيادات القلب، العظام، الرماتيزم، والرمد علي لن تتم الإحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة من خلال نظام عمل مميكن يضمن تيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بجودة عالية.

سامي: نحاول تخفيف الزحام وتقديم أفضل خدمة طبية

وقال الدكتور محمد سامي إن تخصيص العيادات في مجمع الإسماعيلية يأتي تسهيلا علي الفئات الخاصة والأكثر احتياجا للرعاية الطبية، للمواطنين ممن تجاوزوا 60 عاما وذوى الهمم، لضمان حصولهم على رعاية طبية متكاملة ولضمان عدم التكدس ومنعًا للازدحام.

وأضاف «سامي»، أن هناك توجيهات من الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتأكيد على استمرارية تحسين الرعاية الصحية، وتطوير خططها الصحية لتلبية احتياجات كافة الفئات من المنتفعين، لضمان تقديم رعاية متكاملة لصحتهم وتعزيزها خاصة فئة «كبار السن، وذوي الهمم،» باعتبارهم من الفئات الأوّلى بالرعاية.

وأطلق فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية اليوم الأربعاء مبادرة يوم للناس بحضور عدد من النواب للعمل على حل المشكلات التي تواجه المنتفعين في المحافظة من المترددين علي مجمع الإسماعيلية الطبي ووحدات ومستشفيات الهيئة.