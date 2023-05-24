شروط الالتحاق بشعبة الخط العربي وفنون الزخرفة بثقافة المنيا

أعلن قصر ثقافة المنيا، عن بدء نشاط شعبة الخط العربي وفنون الزخرفة، تحت إشراف الفنان التشكيلي فتحي إدريس، حيث يبدأ التدريب الثلاثاء 6 يونيو، في تمام الساعة السادسة، من كل أسبوع.

شروطا الالتحاق بشعة الخط العربي

ووضعت الهيئة العامة لقصور الثقافة في محافظة المنيا، شروطا للالتحاق بشعة الخط العربي لتعلم الخط العربي وفنون الزخرفة بقصر ثقافة المنيا وتشمل الآتي:

- التسجيل بقسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المنيا، من الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة الثانية مساءا.

- البيانات المطلوبة للتسجيل: الاسم- السن-العنوان- رقم الهاتف- صورة شخصية- صورة الرقم القومي.

- السن فوق الـ 8 سنوات.

- التسجيل والحضور مجاني.

- سيتم غلق باب التسجيل يوم الإثنين الموافق 5 يونيو.

- يبدأ التدريب يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو في تمام الساعة السادسة من مساء كل أسبوع، بقاعة المعارض.

ثقافة المنيا تقدم ورشة فنية حول الإدمان

علي جانب أخر، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، حيث قدم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية بعنوان لا للإدمان.

كما قدم بيت ثقافة جاهين في مدينة المنيا، ورشة فنية لمناقشة كتاب بعنوان "قصة المصباح السحري، كما قدم قصر ثقافة المنيا ورشة الإطلاع على نموذج أسماء الله الحسنى بالأركت.