ضبط مرتكبي وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعي «الأمن العام - نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته 3 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وإرتكابه عدة وقائع أخرى بذات الأسلوب.