نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2023.. موعد الإعلان وتقديم التظلمات

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2023 ستظهر بجميع المدارس بعد انتهاء الامتحانات نهاية هذا الأسبوع، وسيتم تصحيح وتقييم الدرجات في الكنترول ومراجعتها وتدقيقها لضمان حصول كل طالب على حقه، حيث سيتم تجميع النتائج واعتمادها من قبل محافظ المنيا، وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج على الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2023

وقال حمدي مصطفى، القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 من المتوقع إعلانها قبل نهاية منتصف يونيو، وسيتم فتح باب التظلمات على النتائج في اليوم التالي ولمدة أسبوعين.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023

والمنيا من المحافظات التي تتأخر في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023، بسبب كثرة عدد الطلاب، حيث أدى أكثر من 94 ألف طالب وطالبة الامتحانات في جميع إدارات التعليم التسع في المنيا.

وقبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023، سيتم إعادة توزيع درجات السؤالين الرابع والخامس في امتحان مادة الهندسة للمدارس الرسمية للغات بسبب اختلاف النسخة الإنجليزية عن العربية، حيث تم تكليف الشؤون القانونية بفتح تحقيق في الخطأ الذي أكتشفه الطلاب وقدموا شكاوي إلي المديرية مطالبين فيها بإتخاذ اللازم.

وتنتهي غدا الخميس امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة المنيا والتي بدأت السبت الماضي، ولم ترصد غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمديرية التعليم أي شكاوي من صعوبة الامتحان باستثناء الخطأ الوارد في السؤالين الرابع والخامس بامتحان مادة الهندسة، حيث سيتم إعادة توزيع درجات السؤالين وفقا لتعليمات القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، وذلك تحقيقا لمصلحة الطلاب.