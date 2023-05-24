موعد تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، يبدأ يوم السبت المقبل، حيث تنتهي الامتحانات غدا الخميس، لتبدأ أعمال التصحيح داخل الكنترول بالإدارات التعليمية التسع، وتستغرق عمليات التصحيح وقتا يمتد لنحو أسبوع، ثم يتم تقدير وتجميع الدرجات، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية حيث يعتمدها محافظ الإقليم، ثم تُعلن على صفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التعليم.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، استعدت له مديرية التعليم حيث ترأس حمدي مصطفى محمود، وكيل المديرية بالمنيا، والقائم بأعمال وكيل الوزارة، اجتماعًا مع موجهي جميع المواد الدراسية، حيث شدد على ضرورة العمل بدقة وتأنٍ لصالح الطلاب، وإعطائهم حقوقهم الكاملة مع الالتزام بالقواعد والمعايير اللازمة للشفافية، ومتابعة تعليمات رؤساء اللجان والحجرات.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

وقال القائم بأعمال وكيل الوزارة أن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، يتم في منتهي الدقة والشفافية، لخدمة مصلحة الطلاب، حيث ستبدأ عملية تقدير الدرجات يوم السبت المقبل، الموافق 27 مايو الجاري.

وقبل البدء في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المدارس، وأكد انتظام سير اللجان، وأعرب عن أمنياته بالنجاح للطلاب، كما تأكد من اتخاذ كافة الإجراءات للانضباط سير الامتحانات، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بمحيط المدارس والتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى الانتهاء من فترة الامتحانات.

وأفاد وكيل تعليم محافظة المنيا حمدي مصطفي، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألفًا و497 طالبًا، في نطاق 413 لجنة بجميع مراكز المنيا.