نصاب في الصين يستغل الذكاء الاصطناعي لسرقة أكثر من 600 ألف دولار

اتجه نصاب محترف في الصين للذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على أكثر من 600 ألف دولار عن طريق انتحال صفة رجل أعمال.

مكالمة من شخص استخدم الذكاء الاصطناعي

وذكرت السلطات الصينية أن جوو، تلقى مكالمة في أبريل الماضي من كان شبيه بصوت وشكل أحد أقاربه، ولكن كان هذا المتحدث شخصية من شخصيات الذكاء الاصطناعي، وذكر لـ «جوو» أنه بحاجة إلى مال وهو 4.3 مليون يوان أي نحو 614 ألف دولار.

اتصال بالشرطة لإيقاف تحويل المال

وأشارت السلطات إلى أن جوو لم يشك لحظة أن المتصل هو شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي ولكنه كان يعتقد أنه أحد أقاربه، ولكن بعد أيام شعر أنه نفذ أمرا خاطئا لذا اتصل بالشرطة الصينية التي أوقفت عملية التحويل وجعلته يسترد 485 ألف دولار، في الوقت الذي لم تتوصل السلطات الصينية إلى منفذ عملية الاحتيال.

تحذيرات من الذكاء الاصطناعي

تأتي واقعة الاحتيال بعد شهرين من تحذيرات المليارير الأمريكي إيلون ماسك من مخاطر عدة للذكاء الاصطناعي على المجتمع والبشر، وقد أصدر معهد «مستقبل الحياة» غير الربحي خطابا يحذر فيه من الذكاء الاصطناعي ووقَّعه أكثر من 1000 شخص يرون إمكانية إحداث الذكاء الاصطناعي اضطرابات اقتصادية وسياسية، وكان نص الخطاب: «أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الذكاء التنافسي البشري، يمكن أن تشكّل مخاطر كبيرة على المجتمع والإنسانية، يجب تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية فقط بمجرد أن نكون واثقين من أن آثارها ستكون إيجابية، ومخاطرها قابلة للإدارة والتحكم».