أمين الفتوى لـ قناة الناس: اعتياد الأضحية لا يحولها من سنة إلى فرض

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، فمن يقدر على أن يذبح يجب أن يفعل ذلك، أما غير القادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذلك ردا على متصل يسأل عن حكم الدين في من اعتاد الأضحية وانقطع عنها فجأة.

سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «نجد أن بعض الناس اعتاد على الأضحية كل عام، ولكن جاء في عام ولم يرغب أن يفعل ذلك، فهو حقه، والاعتياد على الأضحية لا يقلب السنة إلى فرض، فهي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.