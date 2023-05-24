شاب سوري فقد بصره يساعد المكفوفين لتعلم القراءة والكتابة بطريقة «برايل»

فقد شاب سوري يُدعى، وسيم كناكرية، بصره بسبب إصابته بمرض في عصب العين، بينما كان في عمر 12 عاماً، ولكن هذا كان أحد الأسباب التي دفعت الشاب السوري إلى تقديم المساعدة للمكفوفين، مع مرور الوقت، من خلال تعليمهم القراءة والكتابة.

فقدان مفاجئ للبصر يغير حياته بالكامل

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن الشاب السوري لم يعش طفولته، كغيره من الأطفال، بسبب فقدان حاسة البصر، لذا درس الأدب الإنجليزي، واشتغل في مساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

وكشف الشاب السوري أنه عندما فقد البصر كان الأمر صعب عليه في البداية، حيث تحول من طفل مبصر يستطيع اللعب مع أقرانه في أي وقت، إلى طفل لا يمكنه الاستمتاع بعدما وجد صعوبة في اللعب مع أصدقائه، سواء في الشارع أو في ألعاب الفيديو المختلفة، وتغيرت حياته بعدها 180 درجة.

مساعدة للشباب وفريق «اقرأ بعيوني»

وأشار الشاب إلى أن إمكانات التعليم الموجه للمكفوفين قليلة جداً، وكذلك الأمر بالنسبة للترفيه، لذا أسس فريق تحت اسم «اقرأ بعيوني» متخصص في تعليم الأطفال القراءة والكتابة بطريقة «برايل» في مدرسة لرعاية الأطفال المكفوفين، لافتاً إلى أنه مر بظروف صعبة لا يريد لأحد من الأطفال أن يمر بها، لذا يقدم لهم المساعدات، وأسس الفريق الخاص بهم.