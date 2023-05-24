عرض مسرحي وأوركسترا للأطفال المكفوفين وذوي الاحتياجات بسوهاج

صنع مركز رؤية بمحافظة سوهاج طريقا للإبداع والنبوغ للأطفال أصحاب الإعاقات البصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وفر لهم التدريب والإمكانيات ليخرج كلا منهم موهبته للنور، راسما لهم طريقا للمستقبل، فأبدع بعضهم بالتمثيل والغناء والإنشاد، فيما كان للإشغال اليدوية والنحت والرسم نصيبا للبعض الآخر، وفقا لحديث سحر شنيف، رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير التابع لها مركز رؤية للإعاقة البصرية لـ«الوطن».

مركز رؤية أنار الطريق للمكفوفين

وأضافت شنيف، أن إبداع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة البصرية تخطى حدود عدة مجالات، حيث قدم الأطفال المكفوفين لأول مرة بمحافظة سوهاج، عرضوا مسرحية كانوا أبطالها وكورال فنيا أنشد الأغاني الوطنية والتراثية، فضلا عن تقديم أوركسترا المكفوفين التي تضم مختلف الآلات الموسيقية التي يعزف عليها الأطفال بقلوبهم وإحساسهم قبل أناملهم، وكذلك الإنشاد الديني والنحت والصناعات اليدوية.

أنشطة تعليمية وترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضافت «شنيف» أن مركز رؤية فجَّر مواهب الأطفال وأولاها رعاية تامة بدعم مؤسسة مصر الخير، حيث تم تصميم ألعاب تفاعلية تناسب إعاقات الأطفال وتوفير مدربين متخصصين لتنمية مواهبهم، وأكدت على مكانة المركز الذي تأسس منذ 2008 ليجنى الأطفال ثماره بالتدريب والعمل والوصول لهذا القدر من الإحترافية تجعلهم قادرين على تقديم حفلات وعروض.

دعم المجتمع المدني لذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت إنه رغم تعدد أنشطة الجمعية إلا أن مركز رؤية للإعاقة البصرية مكانة خاصة، حيث قدم المركز العديد من الخدمات والأنشطة لذوي الإعاقة البصرية وخاصة طلاب جامعة سوهاج.

وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير وفرت للمركز كل الإمكانات لمركز رؤية للإعاقة البصرية منذ عام 2010، ومنذ هذا التاريخ وهناك دعم كبير من المؤسسة نتج عنها تقديم الكثير من الأنشطة والمبادرات، منها ورش للتلوين واللعب والسينما ومباريات لكرة الجرس، والنحت ، وغيرها من الأنشطة.

توفير حياة أفضل للمكفوفين

وقال أيمن حماد، مدير برنامج الدمج والإتاحة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة منذ نشأتها عملت على تنمية الإنسان في كل المجالات، منها الثقافة والفنون، والشباب والنشأة، والدمج والإتاحة لذوي الإعاقة، مضيفا أن مركز رؤية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، تقدم من خلاله المؤسسة حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للنهوض بالمستوى التعليمي والاقتصادي ورفع مهاراتهم و دمجهم وتمكينهم اجتماعياً، ودعم الهوايات الشخصية لهم.