مراسل «القاهرة الإخبارية»: احتفالية إعلامية في بيروت تحتفي بالصحافة المصرية

أطلق زياد المكاري، وزير الإعلام اللبناني، فعاليات احتفالية «بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023»، خلال حفلٍ حضره رئيس الحكومة، نجيب ميقاني، والسفير أحمد رشيد، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عددٍ من الإعلاميين والسفراء العرب.

علاقات تاريخية بين الصحافة المصرية واللبنانية

وقال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة اللبنانية بيروت، إن الحفل شهد حضور عدد من كبار الإعلاميين العرب، من بينهم أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية، والذي كان له حضور كبير، لا سيما وأن الاحتفالية شهدت احتفاءً خاصًا بالعلاقات التاريخية بين الصحافة المصرية واللبنانية.

صناعة مستقبل مشرق للإعلام العربي

وأضاف أن هذا الاحتفاء ركّز بشكل كبير على إسهامات الإعلام المصري واللبناني، في حركة التنوير والثقافة بالمنطقة العربية، كما سلطت الضوء على كيفية استغلال التاريخ الطويل الذي يربط الصحافة في البلدين، من أجل صناعة مستقبل مشرق للإعلام العربي.

وأشار إلى أن الاحتفالية، التي عكست رغبة لبنان في خوض مشاعر الفرحة، حملت رسالة واضحة، مفادها أن بيروت لن تموت وستظل حاضنة لفعاليات مهمة خلال 2023.