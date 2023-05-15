إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 15عاملا في انقلاب سيارة ميكروباص على قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي، وجرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

أسماء المصابين في حادث قنا

جاءت أسماء المصابين في حادث قنا، وهم علي معوض مبارك، 21 عامًا، جرح قطعي بالرأس، وخالد أبوالمجد قاسم، يبلغ من العمر 41 عامًا اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وسلامة حجاب مصطفى، يبلغ من العمر 29 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، ومصطفى عمر محمد يبلغ من العمر 25 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد حمدان محمد 34 عاما، كدمات متفرقه بالجسم.

كما أصيب معوض مبارك جهلان، 52 عاما، جرح قطعي بالرأس، وعرفة علي بشير 34 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، وهشام فرج هشام 21 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم وحمادة عبدالهادي، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عيد أبو القاسم، 19 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، وحمادة خاطر إسماعیل 31 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وعمر أحمد نادي، 22 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالى 10سم، ومحمود كامل الطاهر 32 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع وساهر عمر محمد 32 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

حادث قنا اليوم

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم يفيد بإصابة 15عاملًا في محطة كهرباء بمدينة قنا الجديدة، إثر انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.