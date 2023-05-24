مدير «إيفاد» لـ«القاهرة الإخبارية»: أزمة الغذاء تتزايد عالميا ونهتم بتنمية الريف

قال محمد عبدالقادر، مدير صندوق التنمية الزراعية «إيفاد» في مصر، إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هو واحد من المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن صندوق «إيفاد» يعمل في مصر منذ 40 عامًا.

التنمية الزراعية والريفية

وأضاف «عبد القادر»، في لقاء خاص مع موفدة «القاهرة الإخبارية» من شرم الشيخ دينا سالم، على هامش اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء، أن الصندوق نفذ أكثر من 17 مشروعًا في مصر، وهو معني بالتنمية الزراعية والريفية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 3 مشاريع تغطي معظم محافظات مصر، وتتركز في صعيد مصر.

وأوضح أن المشروعات الآن في مصر تتخطى 400 مليون دولار، وأغلبها تهتم بتنمية الريف وبها مشروعات متعلقة بالتنمية الزراعية الريفية المتكاملة.

وتابع أن البنك الإفريقي لديه تعاون كبير مع منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن هناك تبادل أفكار بين الجانبين لاستقطاب موارد إضافية للمساهمة في تنمية الريف المصري.

نزوح المنتجين يؤثر على الأمن الغذائي

وأشار إلى أن قضية الجوع تعد أساسية في العالم أجمع، خاصةً في مناطق الصراعات والتي تؤدي إلى كسر سلسلة الإنتاج في تلك المناطق، موضحًا أن ذلك يسبب نزوح المنتجين، ما يؤثر على الأمن الغذائي.

ولفت مدير صندوق التنمية الزراعية «إيفاد» في مصر إلى أن صندوق التنمية الزراعية ليس معنيًا بالقضايا الإنسانية، لكنه معني بالقضايا التنموية ولكن نتجاوب مع الإشكالات العارضة في منظومة الغذاء العالمية.