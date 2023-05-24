صحفية أممية لـ«القاهرة الإخبارية»: 94% من ضحايا الحروب عالميا من المدنيين

كشفت دينا أبي صعب، الصحفية في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، عن أن ما يقرب من 94% من ضحايا الحروب والصراعات المسلحة، على مستوى العالم، يكونون من المدنيين، واعتبرت أن المجتمع الدولي أخفق في حماية المدنيين في مناطق الصراعات، ووصفت النسبة بأنها «مخيفة»، في ظل ضعف المجتمع الدولي في إيقاف الحروب، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي ألقت بتداعياتها على العالم بأسره.

«أبي صعب»: كوارث الحروب لا تقف فقط عند قتلى المعارك

وأضافت «أبي صعب»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج «منتصف النهار» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كوارث هذه الحروب لا تقف فقط عند قتلى هذه المعارك، ولكن تمتد هذه الآثار لتشمل اللاجئين والمتعافين من الحروب.

وأوضحت أنه حتى الحروب تخضع لقوانين دولية، مثل حماية المستشفيات والمدنيين والمقار الطبية واللاجئين والنازحين، وتسهيل الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات أو إخراج النازحين.

حروب لتجربة أسلحة هجومية وأنظمة دفاعية

ولفتت إلى أن الحروب أصبحت تقوم غالباً لتجربة أسلحة واختبار أنظمة دفاعية، بجوار المكاسب السياسية، وحتى إذا اتفق السياسيون فإن تجار الحروب، الذين يستفيدون من تجارة الأسلحة، من مصلحتهم استمرار الحرب، على حد قولها.