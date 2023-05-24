رامي جمال يستعد لدويتو غنائي ويطلب من جمهوره اختيار الصوت الثاني

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن استعداده لمشروع دويتو غنائي، وشارك جمهوره في اختيار الصوت.

وكتب رامي جمال: «لو تحبوا تسمعوا دويتوهات الفترة الجاية، قولولي تحبوا أغني مع مين ونبقى لايقين مع بعض، سواء رجالة أو ستات».

أعمال رامي جمال

وطرح مؤخرا رامي جمال أغنية «كلمة سلام»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، التي حققت نجاحا كبيرا وإشادات من الجمهور، وهي من ألحان رامي جمال، ومن كلمات محمد جمعة، ألحان رامي جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة.

وتقول كلمات الأغنية: «كلمة سلام دي متقولهاش، وبلاش تسبني حبيبي بلاش، أنا لسه عايزك بتكلم، اسمعني مرة متستقواش».