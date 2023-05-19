رامي جمال يشارك جمهوره في اختيار أغنيته الجديدة.. «هنفذ طلباتكم»

شارك الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، جمهوره في اختيار أغنيته الجديدة، المقرر العمل عليها خلال الأيام المقبلة.

رامي جمال: عايزين الأغنية الجاية حب ولا دراما؟

ونشر رامي جمال صورا له وعلق عليها قائلا: «عاوزين الأغنية اللي جاية حب ولا دراما ولا فرفشة وصيف وكده، أقل من ألف إجابة هختار أنا، وأكتر من الألف والله اختياركم هيتنفذ».

رامي جمال يطرح أغنية «كلام سلام»

وطرح الفنان رامي جمال مؤخرا أغنية «كلمة سلام»، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب» والمنصات السمعية المختلفة، من ألحان رامي جمال.

وأغنية «كلمة سلام» من كلمات محمد جمعة، ألحان رامي جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، من إنتاج رامي الشخصي شركة أر جي برودكشن.

وتقول كلمات الأغنية: «كلمة سلام دي متقولهاش، وبلاش تسبني حبيبي بلاش، أنا لسه عايزك بتكلم، اسمعني مرة متستقواش».