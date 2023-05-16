رامي جمال عن تعاونه مع المطرب النقاش: «مش مستني كلمة شكرا من حد»

قال الفنان رامي جمال، إنه سيطرح أغنية في ذكرى انتصارات أكتوبر، موضحًا، أن الجمهور المصري يتميز بحسه الوطني: «أهم حاجة إن الفنان يتعامل مع الفن بحب مش مش مجرد بيشتغل، عشان يمتع نفسه قبل ما يمتع الناس».

رامي جمال يشكر المطرب أحمد سالم

وأضاف «جمال»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «أنا مُحاط بمجموعة مبدعين كلهم يحبون الفن، وأنا محظوظ بهم».

كما تحدث عن تعاونه مع المطرب أحمد سالم المعروف إعلاميا بـ«المطرب النقاش»، موضحًا: «لم أتعاون معه حتى يُقال لي شكرا، صوته جميل ورائع، وبالتالي كان حرام إني يبقى عندي فرصة أخليه يشوف النور ومعملهاش، انا مش مستني شكرا من أحمد ولا بعمل show، كل حاجة حلوة بنعملها في حياتنا مستني ردها من ربنا».

وتابع الفنان رامي جمال: «في هذه الفترة لن أطرح أغاني إلا الأغنية الوطنية، وكان أغنية سعد لمجرد وإليسا آخر ما لحنته، وأركز في بعض الأغاني الخاصة بها وسأطرحها بطريقة single، كما ستشهد الفترة المقبلة أيضا دويتوهات كثيرة».

رامي جمال: لست متفاجئا بنجاح «كلمة سلام»

كما أبدى الفنان رامي جمال سعادته بدخوله قائمة الأعلى مشاهدة على منصة الفيديوهات العالمية «يوتيوب» بأغنية« كلمة سلام»، موضحًا أن الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد جمعة وألحان رامي جمال.

وتابع: «عندما ألحن أغنية ما لا أسعى إلى إنهاء اللحن بتسرع، يجب ان أكون راضيا عنها بشكل تام، وانا راضٍ عن هذه الأغنية، الجمهور المصري يتسم بذوقه الجميل، حيث يقومون بإنجاح الأعمال الفنية الجميلة.. وفي عز زحمة الأذواق بيحتاج الناس إنهم يسمعوا الأغنية بطريقتها العادية ولكن بكلام مناسب للعصر وتوزيع مناسب للعصر».