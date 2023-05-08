رامي جمال يتخطى الـ60 ألف مشاهدة خلال 12 ساعة بأغنية كلمة سلام

حقق الفنان رامي جمال، نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة «كلمة سلام» عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب» والمنصات المختلفة، وفي أقل من 12 ساعة حقق من خلالها نجاحاً كبيراً .

رامي جمال وأغنيته كلمة سلام

ووصلت مشاهدات أغنية «كلمة سلام» للفنان رامي جمال إلى 65 ألف مشاهدة في أقل من 12 ساعة، وطرح رامي جمال تلك الأغنية بعد عدة تحضيرات استمرت شهور طويلة.

ولاقت أغنية سلام للفنان رامي جمال نجاحاً كبيراً بمجرد طرحها على قناته الرسمية، أغنية كلمة سلام من كلمات محمد جمعة، ألحان رامي جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، من إنتاج رامي الشخصي شركة آر جي برودكشن.

أخر أعمال الفنان رامي جمال

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان رامي جمال، بأغنية «عاملة إيه»، والاغنية من توزيع وميكس وماستر الهامي دهيمه، وأحمد حسام، وتصميم الفيديو أحمد بدر، سوشيال ميديا رضوى.