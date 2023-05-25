«مديح» محمد رجب مع مجموعة من الصوفيين داخل أحد المساجد (فيديو)

ظهر الفنان محمد رجب، داخل أحد المساجد الكبرى، وسط مجموعة من الصوفيين، في وصلة مديح استمرت لدقائق معدوة، وسط إعجاب كبير من جمهوره بهذا الظهور.

محمد رجب: «اللي معاه ربنا يمشي على المياه»

ونشر محمد رجب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو له وهو يُشارك الصوفيين في وصلة المديح، مُعلقًا عليه بقوله: «اللي معاه ربنا يمشي على المياه».

إعجاب قطاع كبير من الجمهور

وحظي ظهور محمد رجب، إعجاب قطاع كبير من الجمهور، حيث قال أحد المتابعين: «ربنا يبارك فيك يا فنان ويصلح حالك ويفتحلك أبواب السعادة وزادك الله من نعيمه وفضله يا رب العالمين»، فيما قال «ربنا يبارك لنا فيك يا فنان وربنا يصلح حالك وربنا يفتح عليك وزادك الله من نعيم من الدنيا ومن فضلك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد».

وعُرض مؤخرًا للفنان محمد رجب، مسلسل الونش، الذي شارك في بطولته كل من ميرهان حسين، محمود عبدالغني، منة فضالي، محسن منصور، إيهاب توفيق، محمد أبوداود، وميمي جمال، وعبير منير، أحمد إمام، ومن إخراج إسماعيل فاروق.