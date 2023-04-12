محمد رجب عن مشاركته في مسلسل الكتيبة 101: تشرفت بتجسيد دور الشهيد أحمد الدرديري

أعرب الفنان محمد رجب، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الكتيبة 101، مشيرا إلى أنه تشرف بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد عبد الحميد الدرديري.

ونشر رجب عبر حسابه بـ«إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلا: «تشرفت بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم أحمد عبدالحميد الدرديري، أحد أبطال القوات المسلحة المصرية (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).. ‏ضيف شرف إن شاء الله ينال إعجابكم».

مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، وليد فواز، وفاء عامر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، مثل محمد رجب، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، أحمد سلطان، أحمد حسني صالح.