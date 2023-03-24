محمد رجب عن مشاركته في مسلسل الكتيبة 101: «تشرفت بتجسيد دور شهيد»

أعرب الفنان محمد رجب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته للمشاركة كضيف شرف في مسلسل الكتيبة 101، حيث يجسد دور الشهيد البطل المقدم أحمد عبدالحميد الدرديري، قائلا: «تشرفت بتجسيد دور الشهيد المقدم أحمد عبدالحميد الدرديري».

دور محمد رجب في مسلسل الكتيبة 101

ونشر محمد رجب صورة من كواليس المسلسل وعلق عليها قائلا: تشرفت بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم أحمد عبدالحميد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية.. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.. ‏ضيف شرف إن شاء الله ينال إعجابكم، وهو من إنتاج تامر مرسي إشراف عام حسام شوقي إخراج محمد سلامة».

مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، تدور في 20 حلقة من تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، ويجمع في بطولته مجموعة من نجوم الدراما المصرية بجانب عمرو يوسف، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين وعدد من ضيوف الشرف.