«الأرصاد» تكشف حالة الطقس لمدة 6 أيام بالمحافظات.. رياح وأمطار رعدية

يشهد طقس الأيام المقبلة من نهاية اليوم الأربعاء حتى الاثنين الموافق 29 مايو الجاري العديد من التقلبات الجوية، التى تضم عدة ظواهر بينها سقوط أمطار ونشوب رياح وانخفاض بدرجات الحرارة، على مختلف الأنحاء وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

ما بين جنوب وشمال ووسط الصعيد، وجنوب سيناء وشمالها والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى فلكل إقليم منها طقس يميزها مابين حار لمعتدل بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب ووسط الصعيد.

سقوط أمطار على جنوب الصعيد

ويعد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة بطقس الأيام المقبلة هو توقعات سقوط أمطار على محافظات جنوب الصعيد لأول مرة منذ بداية العام الحالي 2023، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد، أسوان، ومناطق من سلال جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة 20%.

نشوب رياح مثيرة للأتربة

بينما تنشط الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة من اليوم، وتكون مثيرة للأتربة ببعض المناطق، لذا تحذر الأرصاد أصحاب حساسية الجيوب الأنفية والأمراض التنفسية من الخروج فترة الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة بطقس الأيام القادمة

ترتفع درجات الحرارة ببعض المناطق بطقس الأيام القادمة بينما تنخفض بمناطق أخرى حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و22 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

وتسجل السواحل الشمالية 26 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و18 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

بينما تسجل جنوب سيناء 36 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و24 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

ويسجل شمال الصعيد 42 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و25 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى