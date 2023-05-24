مصرع عامل بحادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي قبل قليل، شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي بالقرب من الكيلو 78 بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل في البحيرة

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 78، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية المتوفي

بالفحص تبين وفاة عامل محمد السيد حامد 57 عاما، مقيم بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.